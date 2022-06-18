تسليم مبان لقاعات دراسية ومجمع موهوبين في جامعة إقليم سبأ ومكتب التربية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلمت جامعة اقليم سبأ ومكتب التربية بمحافظة مأرب أول امس، من البرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن، مباني القاعات الدراسية وادارية ومدرسة للموهوبين بعد اكتمال تنفيذها وتجهيزها من قبل البرنامج السعودي بكلفة مليون و650 الف دولار امريكي.



حيث تسلم رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي ، من مدير البرنامج السعودي لمحافظة مأرب علي الدوسري، مبنيين اثنين تم انشائهما في حرم الجامعة من طابقين في اطار مشروع تطوير الجامعة بكلفة تصل الى نحو مليون دولار امريكي.

كما تسلم نائب مدير مكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري، مبنى مجمع الموهوبين والمتفوقين والمكون من طابقين يضم 12 فصلاً دراسياً ومعامل تطبيقية، وادارة وملحقات، وساحات داخلية وملعب رياضي، والذي بلغت كلفته الانشائية والتأثيث والتجهيز 630 الف دولار امريكي، تتسع فصوله الدراسية لعدد 360 طالب وطالبة.

واكد رئيس الجامعة، اهمية هذه التدخلات الانسانية لبرنامج الاعمار السعودي لتطوير الجامعة حديثة النشأة والتي تعاني من احتياجات كبيرة في بناها التحتية وتحتاج الى العديد من المبناني والدعم لتحقيق الخطة الخمسية للجامعة للتطوير وانشاء العديد من الكليات والتخصصات الهامة، مثمنا التدخل السخي للبرنامج السعودي والذي يساهم في تطوير وتحسين الجامعة.

بدوره اشار نائب مدير مكتب التربية الى اهمية هذا المجمع التربوي والاول من نوعه في المحافظة والمخصص للموهبين والمبدعين في توفير مساحة هامة لهذه الشريحة ضمن التعليم العام بما يساعدهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم بما واعدادهم بشكل متميز للاسهام الفاعل مستقبلا في التنمية المنشودة للمحافظة والوطن في مختلف المجالات.