مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الخدمات الطبية الجراحية والعلاجية لمرضى العيون ضمن مشروع العمليات لإزالة الماء الأبيض (الفاكو) وزراعة العدسات.



حيث اجرى المركز منذ بدء المشروع 928 عملية جراحية، بالإضافة إلى صرف النظارات الطبية والأدوية اللازمة المجانية للمستفيدين من كبار السن وذوي الدخل المحدود من محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها

ويأتي المشروع في إطار البرامج التطوعية التي ينفذها المركز للعام 2022م بمحافظتي حضرموت وعدن والمحافظات المجاورة ويستفيد منه 9.200 من كبار السن والمعسرين.