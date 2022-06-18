استعدادات لتأهيل شوارع رئيسية وحيوية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور، حاليا، للبدء بإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية في العاصمة المؤقتة عدن.



حيث استكملت الفرق الفنية التابعة للصندوق، الأعمال التمهيدية التي تشمل الرفع المساحي للبدء بإعادة تأهيل الشارع الممتد من دوار السيلة إلى دوار 22 مايو، بمديرية الشيخ عثمان في عدن، وذلك وفقا للمواصفات والقواعد الإرشادية لتخطيط الشوارع الحضرية.

كما سيقوم صندوق صيانة الطرق، خلال المرحلة القادمة، بأعمال صيانة وتحسين السلامة المرورية في مديرية المنصورة الخط البحري، ودوار كالتكس، وخط كالتكس إلى الغزل والنسيج، وفي مديرية صيرة شارعي محمد علي لقمان والعيدروس، وفي مديرية المعلا شارع السواعي.