شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى يبحث مع الاتحاد الاوروبي ترتيبات انعقاد مؤتمر كبار مسئولي الاعمال الانسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى امس مع نائب مدير عام مفوضية الحماية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية الدكتور مايكل كولر، التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدوري لكبار مسئولي الأعمال الإنسانية الذي ستترأسه المفوضية الأوروبية والسويد لمراجعة المعونات مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن.



وأكد السفير على أهمية إعطاء الأولوية لقضية الأمن الغذائي في اليمن خاصةً في قضية القمح وغيرها من المواد.. مؤكدا على أهمية الضغط على ميليشيات الحوثي لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها بعد دخول المشتقات النفطية وعدم استخدام العوائد كما اعتادت لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

من جانبه أكد المسئول الأوربي أن الإتحاد يعطي أولوية لقضية الأمن الغذائي ومعالجة الاثار التي تسببت بها الحرب بين روسيا وأكرانيا، واستمرار دعمها للاحتياجات في اليمن.