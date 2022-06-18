وزير الصناعة يبحث مع المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، أمس بمدينة جنيف، مع المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي باميلا هاملتون، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.



كما تناول اللقاء الذي يأتي على هامش انعقاد المؤتمر الـ12 لمنظمة التجارة العالمية، إلى إمكانية تعاون المركز في التحديث الثاني لدراسة تشخيص التجارة التي تم إعدادها في مطلع الألفية 2002م، وتم تحديثها قبل الانقلاب الحوثي أواخر سبتمبر 2014م.

وأكد الوزير الأشول، على أهمية تعزيز سبل التعاون لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أسس متينة للنهوض بالاقتصاد اليمني بعد سنوات من الأضرار نتيجة الانقلاب الحوثي.

كما تطرق إلى تطورات الأوضاع في اليمن وما خلفه الانقلاب الحوثي من خراب ودمار عطل خطط الدولة في مختلف المجالات ومنها الجوانب التجارية .. مستعرضا الجهود المبذولة من أجل استكمال وتدشين الإستراتيجية الوطنية للصادرات اليمنية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، ومدير عام مكتب وزارة الصناعة بمحافظة أبين سالم المعلم.