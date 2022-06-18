شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. رهف القنون تقهر خصومها بصورة مُخلة مع زوجها ذو البشرة السوداء والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الشابة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون على حسابها الرسمي في انستجرام الخميس، صورة جديدة برفقة زوجها ذو الأصول الأفريقية.

وظهرت رهف في صورة سيلفي جديدة مع زوجها الذي أنجبت منه مؤخراً طفلها الأول، بصدر شبه مكشوف وشعر مجعد فيما حرصت على الابتسام أمام الكاميرا.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشرها صورة جديدة لها عبر “إنستغرام” تظهر شكلها الحالي والسابق ووضعت عليها شعار “المثليين” ما أثار جدلا واسعا.

وكانت رهف القانون أعلنت قبل أسابيع عن ولادة طفلها الأول وقالت إنها لن تعود للسعودية، وستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، وأشارت إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.

ولم تكشف رهف عن جنس المولود وما إذا كان ذكرا أو أنثى، كما أنها لم تكشف عن هوية زوجها حتى هذه اللحظة.

وكانت الفتاة السعودية رهف محمد القنون التي هربت من عائلتها المقيمة في الكويت إلى تايلاند ومنها إلى كندا التي منحتها اللجوء عام 2019، قد شغلت وسائل إعلام عالمية بعد انتشار قصتها المثيرة للجدل.