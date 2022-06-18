288 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 3 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 288 خرقاً للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية (الثلاثاء والأربعاء والخميس: 14 – 16 يونيو في مختلف جبهات القتال.



وتوزّعت بين 80 خرقاً جديداً في محور حيس جنوب الحديدة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و55 خرقاً في جبهات محور حجة، و41 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مارب، و36 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

ويوم الأربعاء (15 يونيو) أفشلت قوات الجيش عدّة محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة في جبهتي المشجح والكسارة غرب مارب.

فيما تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في كافة الجبهات. ونتج عنها استشهاد أربعة من أبطال الجيش وإصابة 17 آخرين.

وواصلت المليشيا الحوثية استحداث مرابض مدفعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها راجمات كاتيوشا إلى مختلف الجبهات، وتركّزت معظمها إلى جبهات مارب الغربية والجنوبية.