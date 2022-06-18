وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي البرق الرياضي بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري منشآت نادي البرق الرياضي بمديرية تريم ، الممول من حصة المحافظة من مبيعات النفط بكلفة اجمالية 435 ألف دولار.



وطاف الوزير البكري ومرافقيه في المنشأة، واستمعوا ممن مدير عام الشباب والرياضة رياض الجهوري ورئيس نادي البرق الدكتور طلال بن منصور الى شرح حول مكونات المشروع الذي تضمن بناء منصة ومدرجات ومبنى استثماري للنادي يضم محلات تجارية وشقق سكنية، اضافة الى فرش أرضية الملعب بالعشب الصناعي المعتمد دوليا.

وأشار الوزير البكري إلى أهمية هذا المشروع لتحقيق انطلاقة نوعية للنادي والمساهمة في الارتقاء بنشاطه بما يلبي طموحات محبي ومشجعي النادي.

ونوه الوزير البكري إلى إهتمام القيادة السياسية والحكومة الدائم بالشباب والرياضة وما يتضمنه ذلك من إنشاء ملاعب وصالات جديدة وإعادة تأهيل وترميم الملاعب واقامة المسابقات المختلفة كون الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل.

حضر الافتتاح وكلاء وزارة الشباب لقطاع المشاريع محسن بيبك ولقطاع الشباب عبدالله مهيم وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدراء عموم مديرية تريم حسن مولى الدويلة، والمدينة الرياضية بعدن أحمد المسعودي، ومدير عام العلاقات بصندوق رعاية النشء نصر الأحمدي ، وعدد من مستشاري وزارة الشباب والرياضة والقيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بوادي حضرموت والصحراء.