لا تتجاوز أعمارهم 10سنوات.. أسوشيتد برس: الحوثيون يستمرون بتجنيد الأطفال في اليمن رغم تعهدهم بوقفه

المنامة - ياسر ابراهيم - ما يزال المتمردون الحوثيون في اليمن يجندون الأطفال في صفوفهم العسكرية للقتال في الحرب الأهلية الطاحنة في البلاد، على الرغم من الاتفاق مع الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان لوقف هذه الممارسة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" «AP» عن مسؤولين حوثيين وعمال إغاثة وسكان.



وقال مسؤولان حوثيان لوكالة أسوشيتد برس إن المتمردين الحوثيين جندوا عدة مئات من الأطفال، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات خلال الشهرين الماضيين. وقال أحد المسؤولين "إنه تم نشر الاطفال اولئك في الخطوط الأمامية في إطار تعزيز القوات خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي صمدت منذ أبريل نيسان".



وقال المسؤولان، وكلاهما من المتشددين داخل حركة الحوثي، إنهم لا يرون أي خطأ في هذه الممارسة، بحجة أن الأولاد من 10 إلى 12 يعتبرون رجالًا.



وقال أحدهم "هؤلاء ليسوا أطفال، إنهم رجال حقيقيون يجب أن يدافعوا عن أمتهم ضد العدوان السعودي الأمريكي وأن يدافعوا عن الأمة الإسلامية". حيث تحدث الاثنان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لتجنب الاحتكاك مع قادة الحوثيين الآخرين.



استخدم الحوثيون ما يسمونه "المخيمات الصيفية" لنشر أيديولوجيتهم الدينية وتجنيد الفتيان للقتال. وتقام هذه المعسكرات في المدارس والمساجد في الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من اليمن، والذي يشمل شمال ووسط البلاد والعاصمة صنعاء.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم أكثر من 14500 مدني، وأغرقت البلاد في حالة شبه مجاعة، وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.





وشارك الأطفال الجنود في حرب اليمن منذ سنوات، وقُتل ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثي في ساحة المعركة بين يناير 2020 ومايو 2021، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة. كما استخدمت القوات الموالية للحكومة أيضًا المقاتلين الأطفال ولكن بدرجة أقل بكثير واتخذت تدابير أكبر لوقف هذه الممارسة، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة والإغاثة.



بشكل عام، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 10200 طفل قُتلوا أو شوهوا في الحرب، رغم أنه من غير الواضح عدد القتلى الذين ربما كانوا من المقاتلين.



في أبريل، وقع المتمردون الحوثيون على ما وصفته وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة بأنه "خطة عمل" لإنهاء ومنع هذه الممارسة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المتمردين التزموا بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر.



ولم ترد اليونيسف على طلبات للتعليق على استمرار التجنيد منذ ذلك الحين، ولا المتحدثون باسم الحوثيين. ونفى الحوثيون في الماضي رسميا تجنيد الأطفال للقتال.



في مطلع يونيو/ حزيران، نشر القيادي الحوثي رفيع المستوى محمد البخيتي مقطع فيديو من زيارة قام بها إلى أحد المعسكرات بمحافظة ذمار. ويظهر فيه العشرات من الأطفال في الزي العسكري يقفون في تشكيل يشبه الجيش ويعلنون ولاءهم لقائد حركة التمرد عبد الملك الحوثي.



يصرخون "جند الله"، "نحن قادمون

وقال أربعة عمال إغاثة من ثلاث منظمات دولية تعمل في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إنهم لاحظوا تكثيف جهود الحوثيين لتجنيد الأطفال في الأسابيع الأخيرة. حيث تضاءلت صفوف الحوثيين بسبب الخسائر في ساحة المعركة، خاصة خلال معركة استمرت قرابة عامين للسيطرة على مدينة مأرب المهمة.



تحدث عمال الإغاثة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، خوفًا على سلامتهم، وقالوا إن مجموعاتهم قد تُمنع من العمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيين. كما قالوا إن المتمردين ضغطوا على العائلات لإرسال أطفالهم إلى المخيمات حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الأسلحة وزرع الألغام، مقابل الحصول على الخدمات، بما في ذلك الحصص الغذائية من المنظمات الدولية.







ووصف أحد عمال الإغاثة الذي يعمل في المناطق الشمالية النائية مشاهدة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 نقاط تفتيش على طول الطريق، وبنادق AK-47 معلقة على أكتافهم، ويتم إرسال الآخرين إلى الخط الأمامي، وقال إن الأطفال عادوا مصابين من القتال في مأرب.

وقتل آلاف المقاتلين في معركة السيطرة على مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، وتوقفت محاولة الحوثيين الطويلة للسيطرة عليها أخيرًا في أواخر عام 2021، عندما تم تعزيز القوات الحكومية بمقاتلين أفضل تجهيزًا تدعمهم الإمارات العربية المتحدة.



وقال عبد الباري طاهر المعلق اليمني والرئيس السابق لنقابة الصحفيين في البلاد، إن الحوثيين يستغلون العادات المحلية على حساب الأطفال والمجتمع. وقال إن امتلاك أو حمل السلاح تقليد متجذر بعمق في اليمن، لا سيما في المجتمعات الريفية والجبلية. وقال: "إنه مصدر فخر ورجولة للأولاد".



يقول البعض إن الحوثيين يشترطون أيضًا المساعدات الغذائية الأساسية للأطفال الذين يحضرون معسكرات التدريب.



وقال اثنان من سكان محافظة عمران إن ممثلي الحوثيين جاءوا إلى منازلهم في مايو/ أيار وطلبوا منهم تجهيز أطفالهم للمخيمات في نهاية العام الدراسي. تحدث السكان، وهم مزارعون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.



وقالوا إن أطفالهم الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، نُقلوا في أواخر مايو / أيار إلى مركز تدريب في مدرسة قريبة. وقال أحد الآباء إنه قيل له إنه إذا لم يرسل أطفاله، فلن تحصل عائلته على حصص غذائية.



وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الحوثيين لديهم نظام لتلقين الأطفال الجنود، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية للضغط على الأسر.



يتم أخذ الأطفال أولاً إلى المراكز لمدة شهر أو أكثر من الدورات الدينية، هناك قيل لهم إنهم ينضمون إلى الجهاد ضد اليهود والمسيحيين والدول العربية التي خضعت للنفوذ الغربي، ووجد الخبراء أن الأطفال في سن السابعة يتعلمون تنظيف الأسلحة وكيفية تفادي الصواريخ.