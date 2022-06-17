مركز أمريكي يرصد بالبيانات هدنة اليمن خلال شهرين: ارتفع قتلى المدنيين 50% وضحايا الألغام الأعلى منذ بداية الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم مركز أبحاث ورصد امريكي، رصداً تفصيلاً للهدنة الأممية في اليمن خلال الشهرين الماضيين، وأثرها على انخفاض القتلى، والاتجاهات التي نشأت خلالها الهدنة، ومعاناة المدنيين المستمرة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلة للهدنة مع تمديدها شهرين إضافيين في مطلع يونيو الجاري.



وفق تقرير مشروع «ACLED» - وهو مركز بيانات أمريكي متخصص برصد مناطق النزاع المسلح - وأفاد "في حين انخفضت أحداث الضربات الجوية والطائرات المسيرة، شهدت الهدنة زيادة كبيرة في أحداث القصف وقصف المدفعية والهجوم الصاروخي، والتي زادت بنسبة 160٪ مقارنة بالشهرين السابقين".



ورصد التقرير - الذي ترجمة "يمن شباب نت" - 400 حالة قتل تم الإبلاغ عنها خلال الشهرين الأولين من الهدنة، بانخفاض قدره 85٪ مقارنة بالشهرين السابقين، وهو أيضاً أدنى مستويات إجمالي الوفيات المبلغ عنها منذ مارس 2015.



وقال التقرير "أن 24% من القتلى هم المدنيين وهذا أعلى بكثير مقارنة بالعالم الماضي 2021 كله، وعلى الرغم من أن الهدنة أدت إلى انخفاض إجمالي كبير في وفيات المدنيين، فقد عانى المدنيون بشكل غير متناسب من العنف المستمر، سواء كانوا ضحايا الألغام أو "عمليات القناصة" شكلت نسبة كبيرة من طرف واحد".



وحذر التقرير من ان هناك تطورات مثيرة للقلق ينبغي الاستمرار في مراقبتها، وقال: "قد تؤدي الحساسيات السياسية لفصائل المجلس الرئاسي، المتنافسة أيضًا إلى اندلاع أعمال عنف، مع ظهور التوترات بالفعل".



إليكم نص التقرير الذي ترجمة "يمن شباب نت":-

شهدت الفترة من 2 أبريل إلى 2 يونيو 2022 تنفيذ الهدنة في اليمن لمدة شهرين بوساطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد والتي نصت على وقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد. كانت هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها أطراف النزاع على مثل هذا وقف الأعمال العدائية منذ محادثات السلام الكويتية في أبريل 2016. على الرغم من الزيادة الحادة في أعمال العنف في الأسبوع الذي سبق الهدنة، فقد اعتُبر الاتفاق نجاحًا إلى حد كبير، كما أقر بذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ.



وبالمثل، أشادت المنظمات الإنسانية العاملة في جميع أنحاء اليمن بالآثار الإنسانية للهدنة، بما في ذلك تحسين وصول المساعدات لليمنيين. في 2 يونيو، أعلن غروندبرغ أن الأطراف قد اتفقت على تجديد الهدنة لمدة شهرين آخرين، وتمديدها حتى 2 أغسطس. يستكشف هذا التقرير التطورات الرئيسية في اليمن خلال الشهرين الأولين من الهدنة.





الاتجاهات الرئيسية

توقفت الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية من طائرات مقاتلة في اليمن وهجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ على المملكة العربية السعودية بالكامل. في السنة التي سبقت الهدنة، سجل «ACLED» ما متوسطه أكثر من 40 هجومًا جويًا للتحالف في الأسبوع في اليمن، وأربع هجمات بطائرات بدون طيار وبصواريخ للحوثيين أسبوعيًا في المملكة العربية السعودية.



ازداد القصف على خطوط المواجهة الرئيسية بشكل ملحوظ، وأصبح يمثل الشكل الرئيسي للعنف السياسي في اليمن. خلال الشهرين الأولين من الهدنة، شكلت أحداث القصف والمدفعية والهجوم الصاروخي 55٪ من مجمل أحداث العنف السياسي، مقابل 19٪ في الشهرين السابقين للهدنة.



في حين أن الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع ظلت عند مستويات عالية نسبيًا في أبريل ومايو 2022، انخفضت درجة فتكها بشكل كبير. كانت خطورة الاشتباكات المسلحة أقل بخمسة أضعاف خلال الشهرين الأولين من الهدنة مقارنة بالشهرين السابقين.



شهد أبريل ومايو 2022 أدنى مستويات الوفيات المبلغ عنها منذ يناير 2015، لكن المدنيين عانوا بشكل غير متناسب من العنف السياسي. فعلى الرغم من انخفاض الوفيات المبلغ عنها من استهداف المدنيين بأكثر من 50٪ من آذار (مارس) إلى نيسان (أبريل)، إلا أن حصتهم من إجمالي الوفيات المبلغ عنها ارتفعت بأكثر من 50٪.

أثر الهدنة على أنماط العنف السياسي



- تقليل الهجمات الجوية في اليمن والسعودية

التغيير الأكثر بروزًا في أنماط العنف السياسي الناجم عن الهدنة هو الانخفاض الحاد في أحداث الضربات الجوية والطائرات بدون طيار. خلال الشهرين الأولين من الهدنة، انخفضت أحداث الضربات الجوية والطائرات بدون طيار بنسبة 78٪ مقارنة بالشهرين السابقين (انظر الخريطة أدناه) وبنسبة 61٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع توقف كامل للغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية من الطائرات المقاتلة. قبل أبريل/ نيسان 2022، لم يشهد اليمن أسبوعًا واحدًا دون غارة جوية للتحالف منذ مارس/ آذار 2015.



ومع ذلك، تواصل قوات الحوثيين الإبلاغ عن ضربات أسبوعية بطائرات بدون طيار من التحالف، لا سيما في مناطق الخطوط الأمامية في محافظات الضالع والحديدة وتعز. لقد توقف استهداف محافظات الجوف وأمانة العاصمة وحجة ومأرب وصعدة بالكامل تقريباً (انظر الخريطة أدناه). كما أفادت قوات الحوثيين في الأيام الأولى للهدنة بضربات للتحالف من مروحيات أباتشي.

بالإضافة إلى ذلك، شنت قوات الحوثيين غارات بطائرات بدون طيار طوال فترة الهدنة، بما في ذلك غارة في 4 مايو استهدفت ادارة الأمن التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا داخل مدينة تعز وأصابت عددًا من المدنيين.



بالتزامن مع وقف الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية من الطائرات المقاتلة، أوقفت قوات الحوثي أيضًا هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على المملكة العربية السعودية منذ 26 مارس/ آذار. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل توقف لنشاط الحوثيين في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة منذ أول هجمات الحوثيين عبر الحدود في مايو 2015. في العام الذي سبق الهدنة، سجل «ACLED» ما معدله أربع هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ للحوثيين في الأسبوع ضد المملكة العربية السعودية.



- استمرار القصف والاشتباكات المسلحة

في حين انخفضت أحداث الضربات الجوية والطائرات المسيرة، شهدت الهدنة زيادة كبيرة في أحداث القصف وقصف المدفعية والهجوم الصاروخي، والتي زادت بنسبة 160٪ مقارنة بالشهرين السابقين وبنسبة 106٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. شكلت هذه الأحداث غالبية أعمال العنف السياسي - 55٪ - خلال الشهرين الأولين من الهدنة، حيث شكلت 19٪ فقط من إجمالي العنف السياسي في الشهرين السابقين للهدنة.



منذ بدء الهدنة، زعمت أطراف النزاع القصف من قبل خصومهم في تقارير الانتهاكات اليومية خلال هذا الوقت، وقعت معظم أحداث القصف في محافظات حجة والحديدة ومأرب وتعز، حيث تقع الخطوط الأمامية الرئيسية، وكذلك في محافظة صعدة، حيث ازداد قصف قوات الحكومة المعترف بها دولياً (انظر الخريطة أدناه).

يسجل «ACLED» أيضًا مستويات عالية من أحداث الاشتباك المسلح بين الحوثيين والقوات الحكومية المناهضة لهم خلال الشهرين الأولين من الهدنة. ومع ذلك، يبدو أن طبيعة هذه الأحداث قد تغيرت بشكل كبير، انخفاض معدل القتل بمقدار خمسة أضعاف، عند مقارنته بالشهرين السابقين، يشير على الأرجح ليس فقط إلى شدة أقل للاشتباكات ولكن أيضًا إلى أن إطلاق النار من اتجاه واحد، مثل "عمليات القناصة" شكلت نسبة كبيرة بشكل متزايد من الأحداث. خلال الشهرين الأولين من الهدنة، وقعت معظم الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتحاربة في محافظات الحديدة ومأرب وتعز (انظر الخريطة أعلاه).



خلال الشهرين الأولين من الهدنة، كانت هناك أيضًا تقارير عديدة عن إرسال قوات الحوثيين تعزيزات إلى مواقعهم في محافظتي مأرب وتعز، مما يشير إلى أن تجدد الأعمال العدائية واسعة النطاق سيبقى محتمل في المستقبل.



أثر الهدنة على عدد القتلى

خلال الشهرين الأولين، كان للهدنة تأثير كبير على عدد القتلى في الحرب. يسجل «ACLED» إجمالي 400 حالة قتل تم الإبلاغ عنها خلال الشهرين الأولين من الهدنة، بانخفاض قدره 85٪ مقارنة بالشهرين السابقين وانخفاض بنسبة 87٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في الواقع، شهد أبريل ومايو 2022 أدنى مستويات إجمالي الوفيات المبلغ عنها منذ بداية تغطية «ACLED» لليمن في يناير 2015 (انظر الرسم البياني أدناه). خلال هذين الشهرين، كان إجمالي عدد الوفيات الأسبوعية هو الأدنى باستمرار منذ مارس 2015.

والجدير بالذكر أن عدد القتلى المبلغ عنه قد استمر أيضًا في الانخفاض خلال الهدنة. وبينما ظلت أحداث الاشتباكات المسلحة بين الحوثيين والقوات المناهضة للحوثيين عند مستويات متشابهة بين الشهر الأول والثاني من الهدنة، انخفضت دموية هذه الاشتباكات، حيث قُدر سقوط 125 قتيلاً في أول 31 يومًا مقارنة بـ 53 قتيلاً في 31 يومًا الثانية. ويعد انخفاض معدل القتل هو تطور مشجع مع بدء تمديد الهدنة.



المدنيون يعانون بشكل غير متناسب خلال الهدنة



من إجمالي 400 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها خلال فترة الهدنة الأولية، 24٪ منها استهداف المدنيين. هذا أعلى بكثير مقارنة بعام 2021 وبقية عام 2022 (انظر الرسم البياني أدناه). وعلى الرغم من أن الهدنة أدت إلى انخفاض إجمالي كبير في وفيات المدنيين - أكثر من 50٪ من مارس إلى أبريل 2022 - فقد عانى المدنيون بشكل غير متناسب من العنف المستمر.

يمكن لتفجيرات الألغام الأرضية أن تفسر جزئياً هذا المستوى المرتفع بشكل غير متناسب من القتلى المدنيين خلال فترة الهدنة. في أبريل 2022، كانت أحداث المتفجرات عن بعد والألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع مسؤولة عن 34٪ من جميع الوفيات المدنية المبلغ عنها، وكانت أعلى هذه النسبة منذ بدء تغطية «ACLED» في اليمن في يناير 2015.



ما لم يتم إجراء أعمال تطهير كبيرة في جميع أنحاء اليمن من الألغام الأرضية فمن المرجح أن تزداد الحوادث والوفيات اللاحقة في أي سيناريو ما بعد الصراع مع وصول المدنيين إلى ساحات القتال السابقة. على سبيل المثال، كان هناك 18 حدثًا عن بعد للمتفجرات والألغام الأرضية والعبوات الناسفة في محافظة الحديدة في الأسابيع الأربعة التي أعقبت التعديل الكامل لخطوط المواجهة في نوفمبر 2021، مقارنة بثلاثة أحداث فقط في الأسابيع الأربعة السابقة. يستمر هذا الاتجاه حاليا، مع ثلاثة أسابيع فقط لم يتم فيها تسجيل أي أحداث عن بعد للمتفجرات والألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الحديدة بين منتصف نوفمبر 2021 ومايو 2022.



اتجاهات ناشئة أخرى خلال الهدنة

شهد أول شهرين من الهدنة أيضًا ظهور عدد من الاتجاهات التي تقع خارج نطاق الصراع بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية. وتشمل هذه زيادة في نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية المبلغ عنه، مع تقارير عن انتشار في عدة مديريات في محافظتي أبين وشبوة، تلاه مشاهدة سيارة تسير في أنحاء مدينة المكلا وعليها شعار القاعدة في جزيرة العرب.



من غير الواضح ما إذا كانت عمليات الانتشار هذه ستؤدي إلى سلاسل جديدة من الهجمات. ومع ذلك، تدعي القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أنها اشتبكت مع مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عدة مناسبات، على الرغم من الصمت عن هذه الحوادث من قبل الوسائل الاعلامية الرسمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. تشمل مزاعم المجلس الانتقالي الجنوبي مقتل مجموعة من سبعة أعضاء من القاعدة في جزيرة العرب بمحافظة الضالع في 6 مايو ومقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في 11 مايو.



كما زعمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أنها اعتقلت مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذين كانوا يخططون لشن هجمات في مدينة عدن في أبريل ومايو. خلال تلك الفترة نفسها، تبنت المنصات الرسمية للقاعدة في شبه الجزيرة العربية ثلاث عمليات: اقتحام سجن سيئون وهجومان بعبوات ناسفة على قوات الحوثيين في محافظة البيضاء.



يبدو أيضًا أن التوترات تتزايد بين فصائل مجلس القيادة السياسية، حيث اتُهمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح على وجه الخصوص باعتقالات متبادلة في عدن وعتق. وبعد ذلك انتشرت القوات التابعة لطارق صالح في معقل المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. كما تم الإبلاغ عن انتشار كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة لطارق صالح في شبوة، حيث يتنافس كلاهما على النفوذ. ووسط تقارير عن معارضة عامة داخل صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهم بعض القادة الجنوبيين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتساهل تجاه طارق صالح وهددوا بعصيان الأوامر المستقبلية.





في محافظة حضرموت، تم الإبلاغ أيضًا عن توترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة لحزب الإصلاح خلال فترة الهدنة، مع انتشار قوات المنطقة العسكرية الأولى في منطقة وادي حضرموت في سقطرى، اختطفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مدير مكتب المحافظ أثناء اقتحامها اجتماعًا لشخصيات من حزب الإصلاح في 24 مايو.



على الرغم من أن هذه التوترات وتعبئة القوة لم تؤد إلى اندلاع أعمال عنف في وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن التقارير عن زيادة المنافسة بين فصائل المعسكر المناهض للحوثيين في جنوب اليمن تبعث على القلق. يأتي هذا أيضًا في وقت يقف فيه المجلس الانتقالي الجنوبي على مفترق طرق، ويواجه تحديات فريدة الآن بعد أن أصبح جزءًا رسميًا من الهيئة السياسية التي تحكم اليمن.



نظرة مستقبلية

بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب، مهدت الهدنة بوساطة الأمم المتحدة الطريق لتطورات إيجابية غير مسبوقة في اليمن. لأول مرة منذ التدخل بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، شهد اليمن أكثر من أسبوع دون غارات جوية من مقاتلات التحالف، مع عدم تسجيل مثل هذه الضربات خلال الشهرين الأولين من الهدنة. كانت الوفيات الشهرية المبلغ عنها أيضًا عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2015، بما في ذلك انخفاض بنسبة تزيد عن 50٪ من الوفيات الناجمة عن استهداف المدنيين، ومن الآثار الإيجابية للهدنة الملموسة أن أطراف النزاع قد وافقت على التمديد لمدة شهرين وبدأت في الانخراط في مناقشات منتظمة من خلال لجنة تنسيق عسكرية هي علامة مشجعة للمستقبل.



ومع ذلك، عند الدخول في هذا التمديد، هناك تطورات مثيرة للقلق ينبغي الاستمرار في مراقبتها، ففي الوقت الذي انخفض عدد القتلى المدنيين المبلغ عنه خلال الهدنة، فقد شكلوا أيضًا نسبة أكبر من إجمالي القتلى، ويمكن تفسير ذلك جزئياً من خلال التلوث بالألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد، والذي يشكل تهديداً مستمراً ومتزايداً للسكان المدنيين، يجب إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة، حيث تشمل اتفاقية الهدنة إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، حتى إذا توقف القتال على الخطوط الأمامية وتم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، فمن المرجح أن يستمر المدنيون في المعاناة بشكل غير متناسب من الصراع.



علاوة على ذلك، من المحتمل أن تؤدي التطورات خارج حدود الهدنة إلى عرقلة أي مكاسب، قد يعود نشاط القاعدة في جزيرة العرب إلى الارتفاع مرة أخرى على سبيل المثال، على الرغم من أن بعض الخبراء يجادلون بأنه قد يكون من مصلحة بعض الأطراف إلقاء اللوم على الهجمات على التنظيم.



قد تؤدي الحساسيات السياسية لفصائل المجلس الرئاسي، المتنافسة أيضًا إلى اندلاع أعمال عنف، مع ظهور التوترات بالفعل. وكتذكير بالمطالب الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، امتنع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي عن قراءة مصطلح "الوحدة" عندما أدى أعضاء المجلس التشريعي القسم في أبريل. قبل تمديد الهدنة، أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المختلفة في المجلس الرئاسي، في تطور مشجع.