تواصل أعمال الصيانة الروتينية بخط حوره العبر في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن تواصل الفرق الفنية أعمال الصيانة الروتينية بخط حوره العبر في محافظة حضرموت شرق البلاد. وذلك عبر صيانة اضرار السيول التي لحقت بالخط الدولي في حوره العبر. وتقوم الجهة المنفذة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الوادي والصحراء في حضرموت بأعمال الصيانة الواسعة. وأشار المهندس خالد الجندي مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع حضرموت أن العمل جاري في صيانة الاكتاف جراء اضرار السيول. الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة تأتي ضمن الصيانة التي يشهدها الخط من خلال ترميم الحفائر المنتشرة على طريق حوره العبر. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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