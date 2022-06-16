حضرموت.. مصنع المكلا للحديد والصلب يعود للعمل بعد توقف دام نحو 10 سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة المكلا للحديد والصلب المحدودة في محافظة حضرموت، الخميس، إعادة تشغيل المصنع بعد توقف اضطراري دام نحو 10 سنوات.



وقال مدير الشركة الدكتور أحمد باريان، "تم إعادة تشغيل المصنع رسمياً اعتبارا من يوم أمس الأربعاء بعد أن توقف اضطرارياً في 2012 بسبب عدم توفر المواد الخام والخبراء الأجانب، وكذلك عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية".



وأضاف باريان، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المصنع عاد للعمل بطاقة إنتاجية (10) ألف طن كمرحلة أولى، وسيتم رفع الإنتاج مستقبلاً إلى (25) ألف طن شهريا.



وأوضح أن "راس مال المشروع يبلغ 160 مليون دولار، ويساهم فيه مستثمرون محليون وأجانب، وبمساهمة حكومية ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات".



وأشار إلى أن مصنع المكلا للحديد والصلب من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتنمية وتطوير البنية التحتية التي ستسهم في الاستقرار الاقتصادي للبلد، لافتا إلى أن الشركة استوعبت أكثر من 300 عامل وموظف، و 70 من الخبراء والعمال.



كما أوضح مدير شركة المكلا، أن المصنع سينتج مجموعة من المنتجات منها:"حديد التسليح الذي يبدأ من 8 ملم إلى 32 ملم، والحديد المبروم، والزوايا الحديدية وغيرها من منتجات الحديد".



وأكد أن مصادر المواد الخام محلية بنسبة 80 بالمائة حفاظاً على البيئة المحلية، مشيراً الى أن ذلك سيسهم في إيجاد فرص عمل أمام الشباب المؤهلين والراغبين في العمل.

