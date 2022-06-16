شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مؤخرتي وانا حرة فيها .. الفنانة نسرين طافش تستعرض مناطقها الحساسة بصور فاضحة وصادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنجح الفنانة السورية ​نسرين طافش​ في الآونة الأخيرة في اجتذاب الأنظار اليها من خلال الأعمال الفنية الناجحة التي تقدمها. فبعد مجال التمثيل، استطاعت أن تجد طافش لنفسها مكاناً خاصاً على الساحة الغنائية أيضاً.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب لقطات فاضحة للفنان رامز جلال .. شاهد كيف حاول خلع ملابس احدى الفنانات في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وكيف كانت ردت فعلها عندما شعرت انه يتحسس مناطقها الحساسة .."فيديو"

• لأول مرة الفنانة نوال الزغبي تنشر صور فاضحة وتكشف عن مناطق حساسة ومغرية في جسدها .. شاهد

• مؤخرتي وانا حرة فيها .. الفنانة نسرين طافش تستعرض مناطقها الحساسة بصور فاضحة وصادمة ..شاهد

• أمير سعودي عمره 19 سنة يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300 ألف دولار تعبيرا عن حبه لها.. والمفاجأة في ردة فعل زوجها ابوهشيمة ..(شاهد الصور)

• فتاة جميلة تقتل والدها وتقطع عضوه الذكري لسبب صادم لم يخطر على بآل أحد ..صور

• الفاتنة اللبنانية "ميرفا قمران" تقضي صيفها في الشاطئ وحيدة وتنشر صورا لصدرها المثير ..شاهد

• عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر فجر اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

• قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد

• شاهد فضيحة الفنانة نسرين طافش مع الفنان كريم عبدالعزيز في نادي الرجال السري .."فيديو"

• الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" تخون زوجها مع رجل فوق سيارتها ولم تنتبه للتصوير..شاهد

• عندما يكون المقلب في حمام السباحة لا بد من التعري..شاهد العمانية "بثينة الرئيسي" في مقلب فاضح في حمام السباحة...(شاهد الفيديو).

• شاهد ..صافينار تخلع ملابس فتاة على الشاطئ وترقص معها وهن عاريات تماما .. وفي النهاية حدثت مفاجآت لم يتوقعها أحد .."فيديو"

• فيصل القاسم يعلن نهاية عائلة الاسد ويزف بشرى سارة للسوريين ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

ومن يتابع الفنانة السورية يدرك تماماً ان شكلها تغيّر بشكل كبير بين بداياتها الفنّية واليوم. وهذا الأمر أيضاً كان مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا كثيراً عن سبب هذا التغيير وكيف حصل. حتى ان موضوع خضوع طافش ل​عمليات التجميل​ حضر أيضاً ضمن التعليقات.

من جهتها كانت الفنانة السورية قد أكدت في وقت سابق أنّها لم تخضع سوى لعمليتَي تجميل، الأولى لأنفها والثانية لشفتيها. فما هو سر هذا التغيير ؟!