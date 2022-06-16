‏الارياني يدين جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر باشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري الموظف في وزارة الاعلام ومراسل تلفزيون (NHK) الياباني بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء مروره في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.



‏واوضح معمر الارياني، ان جريمة اغتيال الصحفي صابر الحيدري الذي غادر صنعاء العام 2017 بعد التضييق عليه من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، والتي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحفيين باتوا هدفا للمليشيا.

واشار الارياني الى أن استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من اداء رسالتهم من المناطق المحررة..معبراً عن تعازيه لأسرة الصحفي صابر نعمان الحيدري وزملائه وكافة الوسط الصحفي والاعلامي بهذا المصاب الاليم..مطالباً بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الصحفيين، من قتل واختطاف واخفاء قسري، ونفي وتهجير ونهب للاموال والممتلكات.