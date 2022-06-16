شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير شجاع الدين يناقش مع مسؤول في البرلمان النمساوي مستجدات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير بلادنا لدي جمهورية النمسا هيثم شجاع الدين، اليوم، مع نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان النمساوي راينهولد لوباتكا، مستجدات الأوضاع في بلادنا والعلاقات البرلمانية بين البلدين.



واستعرض السفير شجاع الدين، تنفيذ الهدنة في اليمن واستمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، بعدم فتح الطرقات في تعز وانهاء حصار المدينة ودفع مرتبات الموظفين بموجب اتفاق الهدنة..مؤكداً على أهمية الضغط على مليشيا الحوثي للالتزام بتنفيذ الاتفاق.

من جانبه أكد المسئول النمساوي، حرص بلاده الدائم على تحقيق السلام في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي لاحلال السلام في اليمن.