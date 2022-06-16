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لقاء موسع في ابين يؤكد اهمية التوعية بخطورة المخدرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة أبين، اليوم، لقاءاً موسعاً، مع خطباء المساجد وعقال الحارات بمدينة زنجبار للتوعية بخطر التعاطي والترويج للمواد المخدرة والحبوب ومنها مادة الشبو.

 

واكد اللقاء، على اهمية التوعية من خطر المخدرات واثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية وحماية المجتمع من تلك الظواهر السلبية والمخالفة لعادات وقيم المجتمع..مشدداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية على المستوى الامني والشعبي والرسمي للحد من هذه الظاهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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