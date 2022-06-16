نيمر وبن عويض يتفقدان سير العمل في عدد من المرافق الأمنية والمؤسسات الحكومية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ومعه وكيل اول المحافظة العميد مختار بن عويض، امس، سير العمل في إدارات الأمن والشرطة، والقوات الخاصة، وحماية المنشآت والشخصيات، ومؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمحافظة.



وثمن نيمر وبن عويض، جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة المخدرات..مشددين على اهمية الاستعداد في تنفيذ المهام الموكلة إليهم..مؤكدين حرص السلطة المحلية على تقديم كافة الدعم الممكنة للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها.

كما اطلع نيمر وبن عويض، على سير العمل في مؤسستي الكهرباء والمياه والطرف الصحي، وأهم الصعوبات والاحتياجات الممكنة.. مشددين على ضرورة الانضباط الوظيفي في العمل والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.