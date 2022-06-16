وزير الشباب ووكيل حضرموت يطلعان علي سير العمل في مشروع منشآت نادي شباب القطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على سير العمل الجاري في مشروع منشآت نادي شباب القطن الممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط بكلفة اجمالية بلغت 433 ألف دولار.



وأكد البكري، أهمية المشاريع في تطوير وتعزيز البنية التحتية لخدمة الشباب والرياضيين وتنمية مواهبهم وقدراتهم..مشدداً على أهمية انجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وكان الوزير تفقد سيرَ العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021م – 2022م بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون.. لافتاً الى الدور المعوّل على الدفعة المتخرّجة العام القادم والتي ستكون أول دفعة في كلية التربية البدنية والرياضية لتلتحق بالعمل الرياضي.