باريان: إعادة تشغيل مصنع المكلا للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (10) ألف طن شهريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أستأنفت شركة المكلا للحديد والصلب المحدودة، إعادة تشغيل المصنع بطاقة إنتاجية (10) الف طن كمرحلة أولى، وسيتم رفع الإنتاج مستقبلاً إلى (25) الف طن شهريا.



وقال مدير عام الشركة الدكتور أحمد باريان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " تم إعادة تشغيل المصنع رسمياً اعتبارا من يوم أمس الاربعاء 15/6/2022، بعد ان توقف اضطرارياً في 2012 بسبب عدم توفر المواد الخام والخبراء الأجانب، وكذلك عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية".

واضاف " أن راس مال المشروع يبلغ 160 مليون دولار، ويساهم فيه مستثمرون محليون وأجانب، وبمساهمة حكومية ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات".

واشار الى ان مصنع المكلا للحديد والصلب من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتنمية وتطوير البنية التحتية التي ستسهم في الإستقرار الاقتصادي للبلد..منوهاً إلى أن شركة المكلا للحديد والصلب استوعبت اكثر من ٣٠٠ عامل وموظف، و 70 من الخبراء والعمال..موضحاً ان المصنع سينتج مجموعة من المنتجات منها: حديد التسليح الذي يبدأ من 8 ملم إلى 32 ملم، والحديد المبروم، والزوايا الحديدية وغيرها من منتجات الحديد.

واكد باريان، إن مصادر المواد الخام محلية بنسبة 80 بالمائة حفاظاً على البيئة المحلية..مشيراً الى أن ذلك سيسهم في إيجاد فرص عمل امام الشباب المؤهلين والراغبين في العمل.