العليمي يوجه بتحقيق عاجل في التفجير الغادر الذي استهدف سيارة الصحفي صابر الحيدري وعدد من زملائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بوزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، للاطلاع على الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وملابسات التفجير الارهابي الجبان الذي اودى بحياة الصحفي صابر الحيدري وعدداً من زملائه.



واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن خالص تعازيه لعائلة الصحفي صابر الحيدري وزملائه وللاسرة الصحفية اليمنية..موجهاً بتقديم الدعم اللازم لعائلات الشهداء، والرعاية الطبية للجرحى.

كما وجه الرئيس العليمي، باجراء التحقيقات العاجلة حول ملابسات التفجير الغادر، الذي يستهدف اسكات الحقيقة، واشاعة خطابات التضليل، والخرافة التي تعتاش عليها جماعات العنف والارهاب، وعلى رأسها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.