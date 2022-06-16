شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطمئن على صحة ولي العهد الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه.



واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، عن خالص امنياته لسمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والازدهار.