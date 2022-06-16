القائم باعمال السفارة اليمنية في بودابست يلتقي مسؤول في الخارجية المجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في بودابست أحمد ناجي، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية الدكتور بيتر كوفيك، تطورات الأوضاع في بلادنا والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض السفير ناجي، جهود الحكومة اليمنية في تثبيت الهدنة وتحقيق السلام والتخفيف من معاناة الشعب اليمني بالرغم من الخروقات التي تمارسها الميلشيا الانقلابية، بشكل يومي منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة، بدءاً من عرقلة تسيير الرحلات من مطار صنعاء مروراً بنهب إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لصالح تمويل الحرب وانتهاء باستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز.

وتناول ناجي الجرائم المستمرة لمليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، واستمرارها بخرق الهدنة الأممية، بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وتجنيد الأطفال وزرع الألغام في مختلف الجبهات..موضحاً أن غياب آليات الرقابة على الهدنة وتساهل المجتمع الدولي في التعامل مع الخروقات الحوثية شجعها على المزيد من التعنت والابتزاز للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.

من جانبه اكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية، اهتمام بلاده ومتابعتها لتطورات الأوضاع في اليمن، الذي وصفها بالصديق القديم للمجر..متمنياً تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن بما يسمح بفتح آفاق أوسع للعلاقات بين البلدين.