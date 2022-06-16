لقاء في عدن يناقش تدخلات زوا الدولية ويؤكد ضرورة الشراكة في التخطيط والتنفيذ للمشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير التنفيذي لمنظمة زوا الدولية الهولندية، أعمال المنظمة في قطاع المياه والأصحاح البيئي، وجهود الاستجابة للمناطق المحتاجة وآلية تحديد المستفيدين، ومستوى تمويل المشاريع.



وشدد وزير المياه على أهمية التقييم الدوري للاحتياجات مع موجات النزوح المتتالية، جراء حرب مليشيات الحوثي، بما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها. وتقييم أثر التدخلات في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات القائمة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشاد الشرجبي بمساهمة المنظمة الفعالة في حصاد مياه الأمطار.. مؤكدا أهمية رفع مستوى الشراكة مع مؤسسات الوزارة وهيئاتها في مراحل التخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع.

كما أشار إلى ضرورة رفع مستوى تدخلات المنظمة والانتقال من المشاريع الإغاثية الطارئة إلى التنموية.. لافتا الى أهمية التعاون في رفع قدرات المؤسسات الوطنية وتطوير خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنظمة زوا الدولية الهولندية على أهمية تعزي مستوى التعاون بين المنظمة ووزارة المياه والبيئة لتخفيف العجز في تقديم الخدمات في ظل الأوضاع الراهنة.