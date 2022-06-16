بجاش يستعرض مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى كوريا تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استعرض وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، في العاصمة الكورية سيئول، مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في بلادنا.



وأوضح الدكتور بجاش، أن زيارته الرسمية لجمهورية كوريا جاءت تحقيقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة لتعزيز التواصل مع الدول الفاعلة والصديقة لدعم جهود إحلال السلام في اليمن وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي عانى كثيراً من النتائج الكارثية للحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي ما زالت مستمرة في ارتكابها للعديد من الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني ومنها الحصار المستمر على مدينة تعز التي ترفض هذه المليشيات حتى اليوم فتح الطرقات والمنافذ وتسهيل التنقلات لسكان المحافظة المحاصرة.

واستعرض الدكتور بجاش، مع السفراء جملة من القضايا المتعقلة بعملية السلام في اليمن والعراقيل التي تختلقها المليشيات الحوثية وتقوض بها فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل ومستدام..معبراً عن شكره للدور الذي يقومون به لدعم التحركات الدبلوماسية اليمنية ..مؤكدا أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة والإقليم.

من جانبهم، أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، دعم بلدانهم الكامل لليمن وللجهود الرامية لتحقيق السلام..مجددين مواقف بلدانهم الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.