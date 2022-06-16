وكيل وزارة الخارجية يبحث مع مسؤول كوري سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، بالعاصمة الكورية سيئول مع رئيس أفريقيا والشرق الأوسـط في الخارجية الكورية جانغ هيون كيم، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.



و أشاد الدكتور بجاش، بالعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين..مثمناً الدعم الكوري المستمر لبلادنا وخاصة من خلال مشاركاتها وتعهداتها ضمن مؤتمر المانحين، كما أثنى على موقف الحكومة الكورية السياسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

واستعرض الدكتور بجاش، مستجدات وتطورات الأوضاع في بلادنا على ضوء تمديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة..موضحاً ما قدمه مجلس القيادة الرئاسي من تنازلات في هذا الشأن انطلاقاً من إدارك المجلس لمسئوليته تجاه تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنيين اليمنين الذين يعانون من آثار الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية.

وأشار وكيل وزارة الخارجية، إلى استمرار المليشيات الحوثية في فرض الحصار على محافظة تعز ..منوهاً بأنه وحتى اليوم وبسبب تعنت المليشيات لم يتم تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود الهدنة المتعلقة برفع الحصار وفتح منافذ مدينة تعز، وترفض المليشيات تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين..مطالباً الحكومة الكورية بالوقوف مع الشعب اليمني وممارسة الضغوطات على المليشيات الحوثية لرفع الحصار ووقف قتل المدنيين والالتزام ببنود الهدنة.

وعبر وكيل وزارة الخارجية، عن تطلع الحكومة اليمنية لمزيد من الانخراط الاقتصادي والتنموي من قبل الحكومة الكورية وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية على إعادة تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار لليمن..مثمناً جهود الحكومة الكورية تجاه المواطنيين اليمنيين المتواجدين في كوريا..معبراً عن تطلعه لإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات للجالية اليمنية.

من جانبه أعرب المسؤول الكوري، عن ترحيبه بزيارة وكيل وزارة الخارجية ..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين..مجدداً حرص حكومة بلاده على استمرار دعم اليمن ومساعدته للخروج من المحنة التي يشهدها بسبب الحرب.

كما اكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وعلى وحدة وأمن واستقرار اليمن..معرباً عن أمله بتحقق السلام الشامل في اليمن في المستقبل القريب..مجدداً تعهد بلاده على العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق ذلك.