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لقاء بالاردن يناقش حملات التحصين ضد شلل الأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعايه الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، في العاصمة الأردنية عمان  أمس، مع المدير الإقليمي لاستئصال شلل الاطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حامد جعفري، نتائج الجولتين الاولى والثانية للتحصين ضد شلل الاطفال في المحافظات الجنوبية والشرقية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري..

وتناول اللقاء الترتيبات وجاهزية الاستعداد لتنفيذ الجولة الثالثة في ٢٧من يونيو الجاري لجميع الأطفال مادون الخامسة من العمر ولمدة ثلاثة أيام.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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