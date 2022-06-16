شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بالاردن يناقش حملات التحصين ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعايه الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، في العاصمة الأردنية عمان أمس، مع المدير الإقليمي لاستئصال شلل الاطفال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حامد جعفري، نتائج الجولتين الاولى والثانية للتحصين ضد شلل الاطفال في المحافظات الجنوبية والشرقية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري..

