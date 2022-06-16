رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، لمناقشة أوضاع منتسبي المنطقة، والجاهزية العسكرية للتعامل مع أي تصعيد لمليشيا الحوثي، وإعادة التموضع القتالي في الجبهات.



وتطرق الاجتماع بحضور وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وقيادة جبهة مريس، التكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية، لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتسهيل اعمال ومهام اللجنة الأمنية والعسكرية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والامن.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء الى القادة وجميع منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة مريس تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لكل الجهود التي يبذلونها والتطلعات المعقودة عليهم في هذه المرحلة الهامة.. لافتا إلى أن المنطقة العسكرية الرابعة كانت من أوائل المناطق التي تصدت وهزمت انقلاب مليشيات الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والامارات العربية المتحدة.. مشيرا إلى ما تمثله هذه المنطقة من أهمية عسكرية واستراتيجية، والدور المحوري المعول عليها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.