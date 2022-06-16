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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يختتم دورة تنشيطية لفرق التغذية المدرسية في عتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
اختتمت، الدورة التدريبية التنشيطية لفرق التغذية المدرسية بمديرية عتق، والتي نظمتها وعلى مدى خمسة أيام الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم بدعم من برنامج الغذاء العالمي.
وهدفت الدورة إلى تعريف 159 متدرب من مدراء المدارس المستهدفة وأمناء المخازن ومجالس الآباء والأمهات، بأهداف الدورة والأدوار والمسئوليات في مشروع التغذية المدرسية وآلية تنفيذ المشروع وكيفية القيام بعملية الرصد والخزن للوجبات الصباحية الخفيفة.
وفي حفل اختتام الدورة أكد محافظ المحافظة عوض العولقي، أهمية هذه الأنشطة التدريبية لرفع كفاءة ومهارة المتدرب وتحسين أداءه العملي، منوها بما يمثله المشروع من أهمية في العملية التعليمية بالمدارس وتعزيز إنضباط الطلاب فيها وكذا تحسين حياتهم الصحية.