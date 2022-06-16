البرنامج السعودي يطلق عملية ترميم وإعادة تأهيل 600 منزل في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، امس في العاصمة المؤقتة عدن، عملية البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السكن الملائم وإعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذوي الدخل المحدود في مديريتي المعلا وخور مكسر .



ويبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، نحو 2,5 مليون دولار.

وخلال التدشين، أكد مدير البرنامج السعودي، المهندس أحمد المدخلي التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن، في جوانب إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين العديد من المنظمات الأممية والسلطات المحلية في اليمن، بدعم إخوانهم في المملكة.

فيما أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الدكتور محمد عيدروس زين، إن المجموعة الأولى من المشروع تتضمن ترميم 600 وحدة سكنية في كل من مديريتي المعلا وخورمكسر بواقع 300 منزل في كل مديرية كمرحلة أولى ، حيث أن إجمالي المنازل المتضررة في عدن يتجاوز 12 ألف منزل، بينما عدد المنازل التي سيقوم المشروع بترميمها بلغت 1100 منزلا عبر عدة مراحل .

وأكد مدير عام مديرية المعلا عبدالرحيم الجاوي ، أن عملية اختيار المنازل المستهدفة تضمنت معايير عديدة كمراعاة الحالة الإنسانية للأسر، وتضرر المنازل من الحرب ومياه الأمطار والسيول، وكل ذلك تم عبر اللجان المجتمعية ومهندسين مختصين من وزارة الأشغال العامة والطرق.

وشهدت عملية البدء بتنفيذ مشروع ترميم المنازل مراسيم التوقيع على عقود العمل مع المقاول المسئول، بحضور ممثلي كافة الجهات .