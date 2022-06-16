رئيس الوزراء يستقبل في عدن وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، امس في العاصمة المؤقتة عدن، وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) الذي يزور عدن حاليا.



جرى في اللقاء استعراض انشطة المكتب الأممي الذي يمثل الذراع التنفيذي للأمم المتحدة، والمخصص لدعم البنى التحتية وادارة المشاريع، وتوجهاته وانشطته في اليمن للفترة الراهنة والقادمة، وجوانب التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة.

واطلع رئيس الوزراء من رئيس الوفد مدير المكتب الرئيسي للأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن محمد عثمان، على المشاريع التي ينفذها في اليمن والممولة من مجموعة البنك الدولي والبنك الألماني في قطاع الطرق والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.. مشيرا الى ان التمويلات الإضافية سوف تساهم في استهداف البنية التحتية ومعالجة الاحتياجات العاجلة والطارئة في قطاع الطرق عبر مشاريع المدن الحضرية وراس المال البشري وشريان الحياه والكهرباء الطارئ في مختلف المحافظات.. لافتا الى المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في ترميم المستشفيات والطرقات.

واكد الدكتور معين عبدالملك، اهمية التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتحديد اولويات التدخلات في تنفيذ مشاريع البني التحتية والمياه والصرف الصحي والكهرباء وقطاعات الصحة وصيانة واعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية التي تضررت جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.. منوها بالدعم المقدم لليمن من الامم المتحدة في مختلف القطاعات، وخصوصا في المجال التنموي والانساني بما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية.

وتطرق رئيس الوزراء، الى الاحتياجات العاجلة من مشاريع البنى التحتية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة والتي سيكون لها اثرا ملموسا على حياة المواطنين في المدى القريب .. معربا عن تطلعه إلى دعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمزيد من مشاريع البنى التحتية في المجالات ذات الاولوية خلال المرحلة المقبلة.