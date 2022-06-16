البكري يفتتح ويتفقد عدد من المشاريع الرياضية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، امس، ووكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي، مكاتب إدارية لمكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء، وقاعة الشباب متعددة الأغراض بالاستاد الأولمبي بسيئون وتجهيزاتها، بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب والسلطة المحلية بتكلفة اجمالية بلغت 267 مليون ريال.



وخلال الإفتتاح اطلع الوزير على سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجة بعض التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المكتب، مؤكدا ان افتتاح المشاريع يأتي في إطار التعاون والحرص المشترك بين الوزارة وقيادة السلطة المحلية على تنمية البنى التحتية للقطاع الرياضي.

وأعلن الوزير اعتماد تجهيز مركز تنمية وقدرات الشباب لتأهيل الشباب والشابات وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

إلى ذلك أطّلع وزير الشباب على سير العمل الجاري في مشروع تأهيل منشآت نادي إتحاد سيئون وتعشيبه الممول من السلطة المحلية بوادي حضرموت من حصة مبيعات النفط بتكلفة اجمالية 333 ألف دولار، ويتضمن بناء وتجهيز مباني الإدارة والصالات وتبديل الملابس وتجهيز ملاعب كرة الطائرة والقدم والسلة.