رئيس هيئة الأركان يتفقد المعسكر التدريبي بالمنطقة العسكرية السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الأربعاء، مدرسة القتال والمعسكر التدريبي بالمنطقة العسكرية السادسة.



ونقل رئيس الأركان إلى الضباط والصف والجنود تحيات القيادة السياسية والعسكرية.. مشيداً بحالة الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وحثّهم على الصبر والحرص على الاستفادة القصوى من برامج التدريب التي تأتي ضمن خطط بناء القوات المسلحة القادرة على حماية الوطن والمكتسبات الوطنية.

واستمع من قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف، إلى المستجدات الميدانية في مسرح العمليات، وإلى شرح مفصّل عن عمليات التدريب والتأهيل لأفراد ومنتسبي المنطقة.. مشدداً على بذل المزيد من الجهود وتفعيل جانب الإعداد والتأهيل في مختلف المجالات والعلوم العسكرية.

وأشاد بالجاهزية القتالية العالية والروح المعنوية المرتفعة التي يتمتع بها أبطال المنطقة العسكرية السادسة.. مثمنًا بطولاتهم وأدوارهم النضالية في المعركة الوطنية المقدّسة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وثمن رئيس الأركان الدعم والإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة، في معركة العروبة والوجود والمصير المشترك.