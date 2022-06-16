عدن.. مقتل مراسل تلفزيوني واثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل الصحفي اليمني، صابر نعمان الحيدري، واثنان آخران، مساء اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت سيارته في مدينة عدن (جنوب اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي "الحيدري"، والذي يعمل مراسلا لصالح تلفزيون (NHK) الياباني، في مديرية المنصورة، قتل على إثرها مع اثنان آخران، وأصيب شخص رابع بحروق.

ويعد هذا الحادث هو الأول منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، الذي يقوم بجولة خارجية للأسبوع الثاني على التوالي.

وعمل الصحفي "الحيدري" في إدارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام اليمنية، في مهمة تسهيل إجراءات ومرافقة بعض الوفود الصحفية الزائرة إلى المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن مقتل الحيدري يأتي بعد أشهر من مقتل الصحفية "رشا الحرازي" وإصابة زوجها محمود العتمي، في عبوة ناسفة زرعت في سيارتهما، نهاية نوفمبر الماضي.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، وذلك في ظل تصعيد الانتقالي المسيطر على عدن، ضد مجلس القيادة الرئاسي.

جدير بالذكر أن الصحفييَن "محمود العتمي" و "صابر الحيدري"، كلاهما من محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ويقطنان في عدن؛ بعد نزوحهما خوفا من بطش الحوثيين.