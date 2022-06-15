بتمويل صندوق صيانة الطرق..أعمال إزاحة الرمال متواصلة بالخط الساحلي الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل أعمال إزاحة الرمال بالخط الساحلي الدولي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق البلاد بتمويل ذاتي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة أعمال إزاحة الرمال بخط أحور عين بامعبد الساحلي بالمحافظة. وتقوم الجهة المنفذة أعمال إزاحة الرمال تفادياً للحوادث المرورية التي تسببها زحف الرمال. يذكر أن ازاحة الرمال بالخط الساحلي الدولي يأتي أيضا بالتزامن مع ازاحة الرمال من خط عتق العبر. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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