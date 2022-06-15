هيئة حماية البيئة تكشف عن أسباب نفوق الأسماك في ساحل أبين بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، الأربعاء، أن نفوق الأسماك في ساحل أبين بمحافظة عدن لم يكن ناتجاً عن تلوث بيئي.



وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن "فريقا من المختصين لرصد وتقييم أسباب نفوق أسماك الساردين على امتداد ٢ كيلو متر من ساحل أبين قد نفذ نزول ميداني".



وأضاف البيان،"تبين أن الأسماك نفقت نتيجة لبقائها فترة طويلة في محالق الصيادين الذين احتفظوا بها حية لبيعها على صيادي أسماك التونة قبل أن تنفق".



وأشار إلى أن الهيئة رفعت مستوى الاستجابة البيئية وقامت بالمسح الميداني لسواحل عدن، ولم تسجل يومنا هذا اي حالة نفوق، مؤكدا ان الفريق سيستمر بمتابعة حالة الشواطئ خلال الأيام القادمة.



والثلاثاء وجّه وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي الهيئة العامة لحماية البيئة بتشكيل فريق من المختصين لتقييم أسباب نفوق الأسماك ورفع تقرير عاجل بالنتائج.



وشدد الوزير على أهمية التقييم العاجل لمستوى التلوث البيئي والتنسيق مع الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية وتقديم الدعم الفني ورفع التقارير عن الحالة أولاً بأول للأهمية وللتنفيذ.

