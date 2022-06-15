شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. خط شكع حرير يشهد أعمال سفلتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشهد هذه الأيام خط شكع حرير بمحافظة الضالع أعمال صيانة واسعة. وتقوم الفرق الفنية بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بأعمال السفلتة للخط. وتسارع الجهة المنفذة المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع على انجاز العمل بالمشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال المهندس علي الطب مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالضالع أن العمل يجري بوتيرة عالية لانجاز صيانة الخط في شكع حرير. ويأتي هذا بالتزامن مع أعمال سفلتة شهدها الخط الرئيسي لمدينة قعطبة في المحافظة إضافة إلى انزال مناقصة لصيانة واعادة تأهيل خط الضالع الشعيب. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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