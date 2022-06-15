باصهيب يبحث مع المدير التنفيذي لمنظمة زوا تنفيذ 3 مشاريع في لحج والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع المدير التنفيذي لمنظمة زوا الدولية كريس لوكين، تنفيذ المنظمة ثلاثة مشاريع بمجالات الأمن الغذائي والإصحاح البيئي في محافظتي لحج والضالع.



وشملت المشاريع الثلاثة المعتمدة من جانب وزارة التخطيط، مشروع الأمن الغذائي مساعدات مالية نقدية متعددة الأغراض وأنشطة الإصحاح البيئي بمديرية المسيمير في لحج، وبمديريتي قعطبة والأزارق في الضالع، إضافة إلى مشروع تنفيذ برنامج المياه والإصحاح البيئي بمديرية المسيمير في لحج.

وجدد باصهيب، التأكيد على حرص الوزارة على تنفيذ توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن الاهتمام بتنفيذ المنظمات للمشاريع بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الأوضاع الراهنة في البلد.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التخطيط ومنظمة زوا، وتواصل عملية متابعة وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع لضمان إنجازها بالشكل المطلوب وفقا للخطط والبرامج المعدة سلفا لتنفيذها واستفادة المواطنين المستهدفين.

حضر اللقاء المدير القُطري لمنظمة زوا في اليمن كاثرين هاينذس وعدد من المعنيين.