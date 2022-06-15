اجتماع يناقش جاهزية العسكرية الرابعة للتعامل مع أي تصعيد لمليشا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، بحضور وزير الدفاع اللواء محمد المقدشي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وقيادة جبهة مريس.



وناقش الاجتماع أوضاع منتسبي المنطقة، والجاهزية العسكرية للتعامل مع أي تصعيد لمليشيا الحوثي، وإعادة التموضع القتالي في الجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما تطرق إلى التكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية، لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتسهيل أعمال ومهام اللجنة الأمنية والعسكرية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والأمن.



ونقل عبدالملك إلى القادة وجميع منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة مريس تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لكل الجهود التي يبذلونها والتطلعات المعقودة عليهم في هذه المرحلة الهامة.



ولفت إلى أن المنطقة العسكرية الرابعة كانت من أوائل المناطق التي تصدت وهزمت انقلاب مليشيات الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



وأشار رئيس الوزراء إلى ما تمثله هذه المنطقة من أهمية عسكرية واستراتيجية، والدور المحوري المعول عليها في استكمال معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

