وكيل وزارة الخارجية يلتقي أمين عام الجمعية الكورية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، في العاصمة الكورية سيئول، مع أمين عام الجمعية الكورية العربية يونج سام، وخلال اللقاء بحث الطرفان سُبل تعزيز برامج التبادل والتعاون في مختلف المجالات بين كوريا واليمن، بما في ذلك الثقافية والأكاديمية والاقتصادية.



وأشاد الدكتور بجاش بالدور المتميز الذي تقوم به الجمعية الكورية العربية لتعزيز العلاقات الثقافية الاقتصادية والتجارية والأكاديمية بين كوريا والدول العربية، وتطلع إلى أن تلعب الجمعية دوراً أكبر في تعزيز هذه العلاقات بين كوريا واليمن وخاصة في الوقت الحالي الذي تعاني منه اليمن من آثار الحرب المدمرة التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ودمرت بها اقتصاد البلاد وتسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني وأحداث أضرار كبيرة على كافة المستويات والمجالات.

وأعرب الدكتور بجاش عن تطلع الحكومة اليمنية لدعم الأصدقاء في كوريا لجهود إعادة إعمار اليمن وبما ينعكس على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنيين، وجدد دعوته للجمعية الكورية العربية على إيلاء اليمن أولوية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، كما ورحب بزيارة أعضاء الجمعية من رجال الأعمال الكوريين إلى اليمن.

من جانبه استعرض السيد يونج نشاط الجمعية وأهم البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها لتعزيز العلاقات الكورية العربية خاصة في مجال التبادل الثقافي والاكاديمي والتجاري، مؤكدا على رغبة وتطلع الجمعية لتعزيز العلاقات بين كوريا واليمن وخاصة في مجال التبادل الثقافي والاكاديمي وكذلك في مجال دعم التنمية الاقتصادية عند تحقق السلام في اليمن وهو الامـر الذي سيصب في ضمان استدامة السلام والاستقرار.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو بشير قاسم.