محافظ شبوة يطلع على سير تركيب وتشغيل 10 ميجاوات جديدة في محطة التوليد بعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ محافظة شبوة عوض ابن الوزير، على سير الترتيبات والتجهيزات الجارية حالياً في محطة كهرباء عتق لتركيب وتشغيل قدرة التوليد الاسعافية الجديدة للمحطة البالغ قوتها عشرة ميجاوات.



ووجه المحافظ، المختصين بتفعيل وتيرة العمل في ترتيبات وتجهيزات تركيب وتشغيل القدرة التوليدية الجديدة وبما يمكن من إنجازها بصورة سريعة..منوهاً إلى أهمية ذلك في تخفيف معاناة المواطنين في الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصاً في فصل الصيف..مؤكداً هتمام قيادة المحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية تركيب وتشغيل المولدات الجديدة ومعالجة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.