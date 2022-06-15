البرنامج السعودي يدشن أربعة مشروعات أمنية في سقطرى

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،، 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، والتي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في المحافظة.

محمد يوسف

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