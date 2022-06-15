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البرنامج السعودي يدشن أربعة مشروعات أمنية في سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،، 4 مشروعات أمنية في محافظة سقطرى، والتي تأتي ضمن مشاريع دعم قطاع بناء القدرات الحكومية اليمنية لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في المحافظة.

 

وتضمّنت المشاريع إنشاء مركز شرطة قلنسية، ومركز شرطة مومي، وإنشاء مركز النجدة، وإنشاء مركز جوه.

 

وتأتي هذه المشاريع ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف محافظات الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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