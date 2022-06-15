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وزارة المياه يؤكد أن إمدادات المياه في مدينة عدن تسير بصورة طبيعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر مسؤول في وزارة المياه والبيئة "ان الإمدادات المائية في محافظة عدن تسير بصورة طبيعية إذ وصلت إنتاجية المياه الى 110 ألف متر مكعب يوميا".

 

واضاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " أن إجمالي الآبار قيد التشغيل بلغت 73 بئرا، ويجري تجهيز عدد 15 بئرا أخرى لإدخالها الخدمة".

 

وأشار إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع المانحين والسلطة المحلية على توفير الوقود اللازم لتشغيل حقول الآبار في ظل الأزمة الخانقة في إمدادات الطاقة الكهربائية، وجاري العمل لتركيب 3 مولدات جديدة للحقول بتمويل حكومي لضمان تأمين احتياجات السكان من المياه، ويتم متابعة عمليات التشغيل والصيانة بصورة يومية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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