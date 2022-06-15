شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المياه يوجه بتشكيل فريق من المختصين لرصد وتقييم أسباب نفوق الأسماك في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، الهيئة العامة لحماية البيئة بتشكيل فريق من المختصين لرصد وتقييم أسباب نفوق الأسماك على امتداد ٢ كيلو متر من ساحل أبين بمحافظة عدن، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.



كما وجه الوزير الشرجبي، برفع مستوى الاستجابة البيئية، والمسح الميداني لمختلف شواطئ مدينة عدن.. مشدداً على أهمية التقييم العاجل لمستوى التلوث البيئي والتنسيق مع الهيئة العامة لابحاث علوم البحار والأحياء المائية وتقديم الدعم الفني ورفع التقارير عن الحالة أولاً بأول للأهمية وللتنفيذ.