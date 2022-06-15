محافظ تعز يؤكد على أهمية دور فرع البنك المركزي في تحسين الأوضاع الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على أهمية فرع البنك المركزي بالمحافظة ودوره في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية المالية وتنشيط حركة الاقتصاد بواسطة أنشطته وتعاملاته المختلفة.



وشدد المحافظ شمسان خلال تراسه اجتماعاً بمدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة معاذ البركاني، على ضرورة قيام فرع البنك المركزي بتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة بموجب لوائح وانظمة البنك المركزي اليمني..مشيراً إلى اهمية التنسيق المستمر مع البنوك التجارية والاسلامية بإيداع السيولة النقدية بصورة دورية لحساباتها طرف البنك المركزي اليمني فرع تعز..مشددأً على أهمية التعاون المشترك بين فرع البنك المركزي اليمني والبنوك الأهلية والتجارية والتنسيق بين البنوك وجمعيات الصرافة في تسيير الحركة النقدية والمالية بعيدا عن التلاعب واستغلال الاوضاع .

وناقش شمسان في الاجتماع بحضور مدير مكتب المالية محمد السامعي ومدير الشوؤن المالية بديوان المحافظة احمد مرشد، سير الاوضاع المالية..مستمعاً من مدير فرع البنك المركزي، الى تقارير العمل في إدارة البنك وسير العملية النقدية والسيولة المالية وواقع العمل المصرفي ومستوى الأداء والمعوقات والصعوبات التي تعترض إدارة البنك في أداء دوره التنموي المأمول .

وعقب الاجتماع قام المحافظ ومعه مدير فرع البنك المركزي اليمني ومدير المالية بزيارة الى مبنى فرع البنك الرئيسي في منطقة العرضي للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالبنك..موجهاً مدير فرع البنك المركزي بسرعه إعداد الدراسات ورفعها للعمل على إعادة ترميم المبنى.