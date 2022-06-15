محافظ شبوة يدشن دورة تأهيلية للمكفوفين بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ محافظة شبوة عوض أبن الوزير، امس دورة تأهيلية وتعليمية لتعلم قرأة القرآن الكريم بطريقة برايل وبعض الأنشطة التدريبية الخاصة بالمكفوفين.



وتهدف الدورة على مدى عشرة أيام، الى اكساب المشاركين عدداً من المعارف والخبرات اللازمة حول تعلم قراة القرآن الكريم بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين وغيرها من المعارف والخبرات الخاصة بأنشطة المكوفين.

واشاد محافظ شبوة، بالدور الحيوي والهام الذي تضطلع به جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة في عملية تعليم وتأهيل المعاقين وتبني همومهم ومطالبهم ومتابعة حلها..مشدداً على ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تمكين ذوي الاعاقة من التعلم والمعرفة وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة التي تمكن من إدماجهم في المجتمع والمساهمة في مختلف مناشط الحياة..مؤكدا ان قيادة المحافظة لن تالو جهدا في دعم ومساعدة الجمعية في تقديم التسهيلات لها لتتمكن من القيام بدورها في خدمة المعاقين بالصورة المنشودة.

وقام المحافظ أبن الوزير، بجولة في عدد من الأقسام التعليمية بالجمعية واطلع على سير العملية التعليمية فيها ..مشيدا بالجهود التي تبذل من أجل تعليم وتأهيل المعاقين في العديد من المجالات .