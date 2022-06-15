بدء البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في 3 مديريات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، ، البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في 3 مديريات بالمحافظة بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.



وقال مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي "أن البرنامج يشمل العديد من المحاور التدريبية الأساسية أبرزها النظم الحديثة في إدارة المستشفيات وأنظمة الحوكمة وإدارة المعلومات وإدارة الجودة وإدارة الإمداد والتموين وإدارة الطوارئ والكوارث"

وأضاف الشدادي "أن البرنامج يستهدف على مدى أسبوعين مدراء إدارات مكاتب الصحة في مديريات مدينة مأرب والوادي والجوبة بالإضافة إلى مدراء إدارات هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر" .