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بدء البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في 3 مديريات بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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بدأ بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، ، البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الصحية في 3 مديريات بالمحافظة بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

 

وقال مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي "أن البرنامج يشمل العديد من المحاور التدريبية الأساسية أبرزها النظم الحديثة في إدارة المستشفيات وأنظمة الحوكمة وإدارة المعلومات وإدارة الجودة وإدارة الإمداد والتموين وإدارة الطوارئ والكوارث"

 

وأضاف الشدادي "أن البرنامج يستهدف على مدى أسبوعين مدراء إدارات مكاتب الصحة في مديريات مدينة مأرب والوادي والجوبة بالإضافة إلى مدراء إدارات هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى كرى العام ومستشفى 26 سبتمبر" .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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