وزير الكهرباء يناقش مع شركة اجياد استئناف مشروع محطة الغيضة 5 ميجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات المهري، ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل شركة أجياد المكلفة بتنفيذ مشروع محطة الغيضة بمحافظة المهرة بقدرة 5 ميجاوات، استئناف العمل بالمشروع.



وتطرق الوزير كلشات بحضور الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، الى آلية استكمال تنفيذ المشروع وفقاً للمراحل والخطوات المتفق عليها والبرنامج الزمني المعد له.

وأكد وزير الكهرباء، اهتمام الحكومة بمحافظة المهرة وعموم المحافظات المحررة والعمل على تحسين الخدمات بما في ذلك خدمة الكهرباء لما تمثله من أولوية قصوى.. مشدداً على ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة الغيظة لما يمثله من أهمية في تعزيز المنظومة المحافظة وتحسين خدمة الكهرباء.