80 خرقاً لمليشيا الحوثي للهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، الاثنين، 80 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف الجبهات، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.



وتوزّعت الخروقات بين 28 خرقًا جديداً بمحور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقًا في محور البرح- غرب تعز، و9 خروقات شمال وغرب وجنوب مارب، و8 خروقات في جبهات محافظة حجة، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.

وتنوّعت الخروقات، بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا منها 5 صواريخ على مواقع عسكرية جنوب مارب، إضافة إلى إطلاق نار المباشر بالمدفعية والعيارات المختلف وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش الوطني وإصابة 5 آخرين في مختلف الجبهات.

كما واصلت المليشيا الحوثية حشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي واستحداث مرابض مدفعية وعيارات في عدّة جبهات وبالأخص جنوب وغرب مارب.