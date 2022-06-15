وزير المياه يطلع على مستوى تنفيذ مشروع حفر الآبار الجديدة لحقل بير ناصر المائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم، على مستوى تنفيذ مشروع حفر 10 ابار جديدة في حقل بير ناصر وتجهيزها بمنظومة الطاقة الشمسية وادخالها الخدمة ، بتمويل من دولة الكويت الشقيقة.



واستمع الوزير الشرجبي، لإحاطة من الفرق الفنية للوزارة و مؤسسة التواصل، حول مستوى الانجاز في المشروع، والتفاصيل الفنية لأنظمة التشغيل بالطاقة الشمسية، وأنظمة الضخ والربط الكهربائي.

وأثنى الشرجبي باسهامات الاشقاء في دولة الكويت ودعمهم المستمر في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه.. مشددا على ضرورة العمل بوتيرة عالية لاستكمال مراحل إنهاء المشروع وادخاله للخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمنظمة استمرار العمل بوتيرة عالية لاستكمال تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القادمة.