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تدشين خمسة برامج تدريب صحية في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم النسي، خمسة برامج تدريبات صحية، بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في اطار مشروع رأس المال البشري.

 

وتشمل برامج التدريب، المعارف الادارية الحديثة المتصلة بالقيادة والحوكمة، وادارة المعلومات، والجودة، والامداد والتموين، والطوارئ والكوارث.

 

واكد الوكيل المساعد، أهمية البرامج للقيادات والكوادر الصحية لتعزيز قدراتهم المعرفية بالنظم الادارية الحديثة..داعياً المشاركين الى الاستفادة من البرامج وتطبيقها على الواقع العملي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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